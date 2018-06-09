Массовое убийство попавших в многодетную семью собак обнаружили в Кузбассе

В Кемеровской области найдено место массового убийства собак, переданных волонтерами в многодетную семью жителей города Мыски, сообщили «Интерфаксу» в зоозащитной организации «Кот и пес».

Трупы животных обнаружили в роще, у всех из них было перерезано горло. «Также мы не можем найти кошек, которых мы и другие жители также передавали в эту семью», — отметил представитель организации.

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Зоозащитники собираются подать заявление в полицию.

Ранее они приехали из Новокузнецка, чтобы проверить переданных в новые руки животных, но не смогли их обнаружить. Хозяйка пояснила, что собакам стало жарко и их закрыли в сарае. Но от соседей волонтеры узнали, что ее муж отвел собак в рощу, где потом и были найдены трупы.

В декабре 2017 года Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. Максимальная санкция соответствующей статьи УК увеличена с двух до пяти лет заключения. Наказание грозит не только тем, кто мучает животных при детях, группой лиц или с особым садизмом, но и тем, кто транслирует свои действия в сети.

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