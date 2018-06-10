Роскосмос рассказал о лазерной пушке для уничтожения космического мусора

В Российской академии наук представили доклад Роскосмоса о разработке технология уничтожения космического мусора при помощи лазерного луча. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП», входит в состав Роскосмоса) предложили установить на МКС лазерную установку, сделанную из 3-метрового оптического телескопа Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова. Сам телескоп сейчас находится в стадии строительства.

Предполагается, что космический мусор будет испаряться от попадания на него лазерного луча. В качестве источников питания рассматриваются два варианта твердотельных генераторов разработки Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

«Для демонстрации возможности удаления обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах поддержать предложение АО НПК СПП о проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию оптической локационной системы с использованием твердотельного лазера и приемо-передающей адаптивной оптической системы», — говорится в предложении НПК СПП к ученым, содержащемся в докладе.

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