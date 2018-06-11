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В США признали уникальность российских С-500

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Новая российская зенитно-ракетная система (ЗРС) С-500 не имеет аналогов в мире. Такое мнение высказали эксперты американского издания The National Interest.

«Хотя еще не все возможности С-500 были продемонстрированы Западу, оснований сомневаться в возможностях российских систем противовоздушной обороны нет», — подчеркнули авторы статьи.

Как пишет издание, С-500 обладает «беспрецедентной способностью перехватывать баллистические ракеты и спутники на большой высоте и чрезвычайно больших расстояниях». Отмечается, что ЗРС может использовать несколько типов ракет в зависимости от расстояния и уровня потенциальной угрозы. В частности, при отражении атаки баллистического оружия система задействует ракеты, способные поражать цели, которые передвигаются со скоростью до семи километров в секунду.

По данным источников The National Interest в оборонной отрасли, недавно Россия провела испытания С-500 на рекордных расстояниях. Как сообщали американские СМИ, российская ЗРС успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (более 480 километров), что примерно на 50 миль (около 80 километров) больше, чем способна преодолеть любая другая подобная система. Кроме того, как отмечают эксперты издания, С-500 может сбивать объекты на высоте до 200 километров и нацеливаться на самолеты-невидимки.

С-500 предназначена для одновременного обнаружения и перехвата до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также уничтожения боевых блоков гиперзвуковых ракет. Радиус поражения системы составляет 600 километров. Первые комплексы С-500 российские военные начнут получать в 2020 году.

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