Конструктор рассказал о «сложностях» с российской ЗРС С-500

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» по боевым характеристикам превзойдет американский THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), однако его испытания «не обходятся без объективных сложностей», заявил журналу «Воздушно-космический рубеж» генеральный конструктор, заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Большую часть испытаний систем предыдущего поколения в этом классе мы проводили с использованием полигонов, ныне находящихся на территориях сопредельных государств, и неудобства, которые при этом возникали, никуда не делись и сегодня», — отметил разработчик.

По его словам, «ЗРС С-500 классифицируется как система пятого поколения, и она будет решать, в том числе, и задачи противоракетной обороны (ПРО)». «Мы стремимся существенно превзойти по многим характеристикам те достижения, которые реализованы американцами в мобильном противоракетном комплексе THAAD», — сказал разработчик.

По сравнению с действующими С-400 новая система «будет совершенно другой конструктивно и технически, будет иметь новые локационные и вычислительные средства, новые зенитные управляемые ракеты», пояснил Созинов. «Еще один важный момент — и это мировой тренд — базовые режимы работы в ЗРС С-500 будут автоматическими. То есть вмешательство человека-оператора в ходе боевой работы предполагается, но основной режим всех средств С-500 по отдельности, да и самой системы в целом, является автоматическим», — заявил конструктор.

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С-500 предназначена для одновременного обнаружения и перехвата до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также уничтожения боевых блоков гиперзвуковых ракет. Радиус поражения системы составляет 600 километров. Первые комплексы С-500 российские военные начнут получать в 2019-2020 годах.

THAAD предназначен для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Комплекс ПРО включает противоракетный радар, шесть пусковых установок, 48 ракет, а также пульт управления и электрогенератор. Система разрабатывается и производится (с 2008 года) под руководством корпорации Lockheed Martin.

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