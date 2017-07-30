США заявили об успешных испытаниях системы ПРО на Аляске

Американские военные провели испытания системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) на Аляске. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает телеканал NBC.

Самолет ВВС США запустил над Тихим океаном баллистическую ракету, которая была перехвачена системой THAAD. Как заявили в Агентстве противоракетной обороны (MDA), испытания были признаны успешными. По словам главы организации Сэма Гривза (Sam Greaves), это позволит США быть на шаг впереди нарастающей угрозы безопасности страны.

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Также отмечается, что данное тестирование было проведено агентством совместно с военнослужащими из 11-й зенитной артиллерийской бригады из штата Техас.

Ранее в июле стало известно об аналогичном испытании THAAD на Аляске. Тогда комплекс ПРО уничтожил баллистическую мишень, запущенную с военно-транспортного самолета. В начале мая появилась информация о готовности размещенной в Южной Корее системы THAAD отражать ракетные удары КНДР.

THAAD создана для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Комплекс ПРО будет состоять из противоракетного радара, шести пусковых установок, 48 ракет, а также пульта управления и электрогенератора. Предполагается, что эта система будет полностью развернута в Южной Корее до конца 2017 года.