Чемпион НБА предпочел Лещенко и Пугачеву американским рэперам

Российский баскетболист Тимофей Мозгов, выступающий в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», рассказал о музыкальных предпочтениях. Его слова приводит газета «Известия».

«Мои партнеры и правда почти поголовно слушают американский рэп, но это не моя музыка. Конечно, могу послушать какие-то композиции Dr Dre или 2pac, но от "новой школы" мне становится плохо. В буквальном смысле», — сказал баскетболист.

По словам Мозгова, он предпочитает российскую музыку. «Например, сейчас в моем плейлисте Алла Пугачева, R-Kelly, Feduk, L'One, "Трава", "Кинопробы", Eurythmics, ДДТ, Лев Лещенко», — отметил он. Центровой добавил, что Лещенко — потрясающий исполнитель, и его альбомы никогда не потеряют актуальность.

Мозгов перешел в «Бруклин» в июне 2017-го. До этого баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс». Вместе с «Кливлендом» спортсмен стал чемпионом НБА в 2016 году.

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