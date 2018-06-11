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Заблудшую болгарскую корову уберегли от смертной казни

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Болгарские власти решили сохранить жизнь беременной корове Пенке, которую ранее приговорили к смерти после того, как она незаконно пересекла границу Евросоюза. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает Reuters.

Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов ранее согласилось рассмотреть дело Пенки и в понедельник сообщило, что лабораторные исследования свидетельствуют об отсутствии у коровы каких-либо заболеваний. «Ожидается, что к концу недели животное вернут домой в село Мазарачево», — заявили в агентстве.

В мае корова отбилась от своего стада в районе болгарской деревни Мазарачево. Через некоторое время она добрела до болгарско-сербской границы и покинула территорию Евросоюза. Спустя две недели животное вернули хозяину, однако местные власти заявили, что Пенку должны отправить на скотобойню, так как она пересекла границу ЕС без надлежащих документов, которые бы подтверждали, что она здорова.

Владелец животного опротестовал данное решение. К кампании за спасение Пенки присоединилось множество пользователей соцсетей, особенно из Великобритании, где сторонники выхода страны из Евросоюза настаивали, что корова является «жертвой бюрократии Брюсселя». Зоозащитники, в том числе музыкант Пол Маккартни, начали собирать подписи под петицией в адрес властей Болгарии с просьбой сохранить жизнь пятилетнему животному.

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Предыстория: Беременную корову приговорили к смерти за незаконное пересечение границы ЕС
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