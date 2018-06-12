Чарли Чаплин оказался создателем популярного мема «неверный парень»

Пользователи сети случайно обнаружили, что прародителем популярного мема «неверный парень» оказался Чарли Чаплин. На неожиданный факт обратил внимание пользователь Twitter Питер Голдберг.

В 1922 году вышел немой короткометражный фильм Чаплина «День получки», в котором он сам исполнил главную роль. В этой картине присутствует сцена, которая до боли напоминает сюжет мема: герой засматривается на проходящую мимо девушку, в то время как на него осуждающе смотрит жена.

«Я дико извиняюсь за это, но...»

Подписчиков Голдберга поразило сходство сцены из старого фильма и популярного современного мема. Чтобы изображения стали еще более похожими, энтузиасты моментально сделали зеркальную копию скриншота из картины 1922 года. «Вот, теперь исправлено», — пошутил пользователь.

В скором времени мем про «неверного парня» обрел вторую жизнь: юзеры начали использовать изображение с Чарли Чаплином в качестве основы для новых шуток.

«Популярный формат мема — Я — Тот же мем, только с Чарли Чаплиным»

«Автомобиль Ford — Я — Обычная лошадь и повозка»

Мем про неверного бойфренда стал популярен в начале 2017 года. Пользователи нашли снимок в фотобанке, после чего стали использовать его для иллюстрации различных жизненных ситуаций.

Как выяснилось позднее, снимок был сделан испанским фотографом Антонио Гиллемом в 2015 году. Мужчина даже не представлял, насколько популярным станет его работа всего через пару лет.

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