Российский обладатель Кубка Стэнли начал чемпионскую речь и «забил» на нее

@PeteBlackburn / Twitter

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов произнес речь на параде чемпионов в столице США, которую закончил словами «Let's fuck this shit» («Забьем на это!»). Видеозапись выступления форварда опубликовал журналист Пит Блэкберн в Twitter.

«Я не готовил свою речь, но мне нужно сказать достаточно. Некоторые парни очень долго ждали этого момента. Мы бы никогда не были здесь без поддержки наших родителей, родственников и друзей... Давайте забьем на это», — заявил Кузнецов.

В составе «Вашингтона» форвард выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии столичная команда обыграла «Вегас Найтс». «Кэпиталс» впервые в истории стали обладателями трофея.

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