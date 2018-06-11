Овечкин провел ночь с Кубком Стэнли и стал мемом

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выложил в Instagram фотографии, на которых он спит в кровати в обнимку с завоеванным Кубком Стэнли.
На одном фото хоккеист лежит, обнимая трофей, на другом — в кадре уже не только форвард с кубком, но и жена Овечкина Анастасия. Пользователи сети обратили внимание на то, что спортсмен не выпускает из рук трофей, и посмеялись над ним.
10 июня Овечкин отметил победу в Кубке Стэнли, искупавшись в фонтане. Вместе с одноклубниками он влез в фонтан на набережной реки Потомак, протекающей по Вашингтону.
«Вашингтон» завоевал трофей 8 июня. Овечкин забросил одну из шайб и был признан самым ценным игроком плей-офф турнира. Это первый Кубок Стэнли в карьере россиянина, выступающего в НХЛ с 2005 года.