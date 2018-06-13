Россия
 
Последние новости
Турция приготовилась использовать российские С-400
Создан препарат против невосприимчивого к лечению рака
Кадыров ответил «брату» Слепакову про Дзюбу, Египет и пармезан
Джигурда захотел стать мэром Москвы
США обвинили пятерых россиян в поставке авиатоплива в Сирию
Трамп объяснил оскорбления от Де Ниро отбитой головой актера
Македония получила новое название
Трамп и Ким Чен Ын решили съездить друг к другу в гости
Порошенко понадеялся подключиться к новому газопроводу
Новости партнеров

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Перейти в «Мою Ленту»

Россиянам предстоит короткая рабочая неделя после празднования Дня России. Об этом агентству РИА Новости напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

«После празднования Дня России рабочая неделя будет короткой — всего три дня: с 13 июня по 15 июня», — сообщили в ведомстве. Предыдущая рабочая неделя длилась шесть дней, за ней следовали три выходных подряд — выходной с субботы был перенесен на понедельник 11 июня.

24 мая в Пенсионном фонде России рассказали о пяти работающих гражданах, отметивших столетний юбилей. По заявлению учреждения, большинство из них живут в Москве и Московской области, один — в Краснодарском крае.

В ноябре прошлого года глава Роструда Всеволод Вуколов, в ответ на идею учредить профессиональный праздник специалистов по криптовалютам, посоветовал россиянам больше времени тратить на работу. «Мне кажется, мы очень много празднуем», — отметил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России началась шестидневная рабочая неделя
Определена смертельная опасность работы в России
В России нашлись пять работающих пенсионеров старше 100 лет
Другие материалы рубрики
Россия14:4224 мая

«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»

Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
18:0812 июня

В День России в регионах прошли встречи с известными блогерами

14:3212 июня

Путин пообещал России обеспеченное будущее

14:4512 июня

В крови капитана затонувшего на Волге катамарана нашли алкоголь

Россия00:0212 июня

«Чики, жиги — мы на стиле»

Россияне убивают старые Жигули в диком дрифте: репортаж «Ленты.ру»
14:0612 июня

Путин вручил Государственные премии

16:5512 июня

Россияне устроили в затопленном переходе венецианский карнавал

13:3912 июня

Названы самые популярные профессии в тюрьме

Россия00:0510 июня

Неприличные люди

Они хотели получить московскую прописку любой ценой. Она искалечила их души
12:5512 июня

Россиян начали анонимно обследовать на ВИЧ

14:2112 июня

РПЦ пообещала освящать ракеты после перестановки в «Роскосмосе»

13:2012 июня

Умер известный кардиохирург Яков Бранд

Россия
Тупиковый путь
Этот город построили немцы, а теперь там пытаются выжить русские
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Чики, жиги — мы на стиле»
Россияне убивают старые Жигули в диком дрифте: репортаж «Ленты.ру»
В День России в регионах прошли встречи с известными блогерами
В крови капитана затонувшего на Волге катамарана нашли алкоголь
Россияне устроили в затопленном переходе венецианский карнавал
Названы самые популярные профессии в тюрьме
Все материалы
Мир
Белый господин
Он мог объединить Америку и прекратить кровавые погромы. Его застрелили и забыли
Трамп пообещал прекратить «военные игры» с КНДР
Американский сенатор разглядел живущее в России «советское зло»
Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита
Появились подробности подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа
Ким Чен Ын трижды проигнорировал вопрос о ядерном разоружении
В США преступник взял в заложники четырех детей и убил их
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Украинские депутаты отправили Марию Гайдар в отставку
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Донецкий губернатор ушел в отставку
В ДНР испугались катастрофы из-за прорыва дамбы хранилища с химотходами
На Украине решили запретить слово «родители»
В Донбассе заметили ряженых украинских солдат
Все материалы
Экономика
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Названы самые дорогие для содержания госслужбы
Зажрались
Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
Трамп пообещал не позволить другим странам вводить пошлины на товары из США
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
«Аэрофлот» в День России проведет среди пассажиров традиционный фотоконкурс
Турция запустила газопровод в обход России
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Первый рэкетир Союза
Он наводил ужас на Москву и плевал на понятия
Французский суд приговорил выходца из Чечни к 20 годам тюрьмы за убийство
Капитана катамарана обвинили в столкновении с баржей на Волге
Петербуржец с ножом заблокировал людей в поезде метро
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Ученые создали образ идеальной женщины и испугались
Создатели «Ведьмака» показали новую игру
Представлена новая игра создателей Dark Souls
В США выявили новую опасную инфекцию
Все материалы
Спорт
«Мужество? Не смешите меня»
Американцы вывезли лучшего хоккеиста из СССР. Он стал дезертиром и предателем
«Реал» объявил имя нового главного тренера
1912 год. Футбольная команда Клуба спорта Орехово («Морозовцы»)Рыжий Вилли и форвард-шпион
Герои и злодеи имперского футбола России
19-месячная дочь американского олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Назван судья первого матча сборной России на домашнем ЧМ
Смолов ответил критикам
Джефф Монсон получил российский паспорт
Все материалы
Культура
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
Театр одного писателя
Артисты со всего мира едут в Тульскую область, чтобы рассказать о Льве Толстом
«Отрыжка, порча воздуха и сдавленные вопли в подушку»
Как правильно пить дома в нижнем белье — практическое руководство
«В России больше свободы, чем кажется»
В театре он ставит опыты над зрителями и строит бесполого робота
Названы лучшие сериалы о супергероях Marvel
В Швеции похоронили умершего в апреле диджея Avicii
Умер актер и певец Гио Хуцишвили
Все материалы
Интернет и СМИ
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Миллионы футбольных фанатов оказались под угрозой слежки
Российские учительницы оголились в поддержку уволенной коллеги
В Чечне захотели извинений от Слепакова
Блогер накурил обезьяну и прослыл живодером
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Грузин пошил обувь из российских, немецких и американских паспортов
Жена принца Гарри пришла на парад в неподобающем виде
Ратаковски отпраздновала день рождения в откровенном комбинезоне
Трамп запретил Nike давать иранцам бутсы для ЧМ
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
В аэропортах появится удобное место для сна
Пассажирский самолет экстренно сел из-за записки в туалете
Названы запрещающие провозить секс-игрушки страны
Из России запустят прямой рейс в самую популярную в Instagram страну
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Родившаяся без части мозга девочка умерла в 10 лет
Мужчина похоронил отца в роскошном внедорожнике
Младенец остался без ноги из-за рассеянной медсестры
Обладательница многомиллионного выигрыша явилась за деньгами в маске
Все материалы
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Bugatti для «бедных»
Показан Bugatti Chiron, который в 8 000 раз дешевле оригинала
Первая встреча с Audi Q8
Лично знакомимся с флагманским кроссовером в китайской «кремниевой долине»
В Россию приедут китайские электромобили из Белоруссии
Появились первые фотографии Mercedes-Benz GLE нового поколения
У хэтчбека Sandero Stepway появилась бюджетная версия
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы