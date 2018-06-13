Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиянам предстоит короткая рабочая неделя после празднования Дня России. Об этом агентству РИА Новости напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

«После празднования Дня России рабочая неделя будет короткой — всего три дня: с 13 июня по 15 июня», — сообщили в ведомстве. Предыдущая рабочая неделя длилась шесть дней, за ней следовали три выходных подряд — выходной с субботы был перенесен на понедельник 11 июня.

24 мая в Пенсионном фонде России рассказали о пяти работающих гражданах, отметивших столетний юбилей. По заявлению учреждения, большинство из них живут в Москве и Московской области, один — в Краснодарском крае.

В ноябре прошлого года глава Роструда Всеволод Вуколов, в ответ на идею учредить профессиональный праздник специалистов по криптовалютам, посоветовал россиянам больше времени тратить на работу. «Мне кажется, мы очень много празднуем», — отметил он.

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