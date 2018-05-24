В России нашлись пять работающих пенсионеров старше 100 лет

Пенсионный фонд России обладает информацией о пяти работающих пенсионерах, которым на настоящий момент больше 100 лет. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе ПФР.

«Пять человек у нас есть. Мы видим их через нашу систему персонального учета по тем страховым взносам, которые уплачивает за них работодатель», — сообщили в учреждении, добавив, что большинство из них живут в Москве и Московской области, один — в Краснодарском крае.

Всего, по данным ПФР, в России проживают свыше 16 тысяч россиян, отметивших столетний юбилей.

22 мая 100-летней жительнице Тюмени МВД присвоило звание майора полиции. Елена Козявина после Великой Отечественной устроилась в оперативный отдел УВД, где проработала десять лет. Затем до самой пенсии женщина трудилась в Госавтоинспекции на должности делопроизводителя.

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