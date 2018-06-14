Австралийские военные пожаловали в Афганистан с нацистским флагом

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и Еврейская община страны осудили появление флага с нацистской свастикой на одной из бронемашин Вооруженных сил Австралии. Об этом сообщает ABC News.

В сети появились фотографии и видеоролик, на котором также видно, что флаг развевается над машиной. При этом отмечается, что инцидент произошел еще в 2007 году, однако известно о нем стало только сейчас.

Сообщается, что в Минобороны страны уже установили имя военнослужащего, который взял с собой нацистскую символику. Его имя не уточняется.

Тернбулл назвал произошедшее «совершенно недопустимым», уточнив, что военные были привлечены к дисциплинарной ответственности. Источник в оборонном ведомстве пояснил, что изначально это планировалось как шутка, а не в качестве поддержки неонацистов. Флаг при этом развевался «в течение продолжительного времени».

Австралийские войска находятся в Афганистане в рамках миссии НАТО.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!