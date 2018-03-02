Австрийский суд разрешил левакам обижать нацистов

В Австрии подтвердили право граждан страны показывать средний палец лидеру ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцу-Кристиану Штрахе, передает The Local.

Такое решение принял Высший областной суд Вены. Он рассмотрел и отклонил апелляцию главы АПС по делу ультралевой организации «Левый поворот».

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Штрахе обвинил ее в клевете после того, как члены организации опубликовали в сети оскорбительное видео перед правительственными выборами в октябре 2017 года. На нем они нецензурно выражались в адрес главы АПС и показывали средние пальцы.

Лидер партии проиграл первый суд по этому делу в декабре, после чего и подал отклоненную сейчас апелляцию. Спикер «Левого поворота» Давид Албрих (David Albrich) заявил, что решение суда — «торжество свободы слова и прессы».

В конце прошлого года жители Австрии вышли протестовать около венского дворца Хофбург, где присягу принимало новое правительство. Туда наряду с Австрийской народной партией, лидером которой является нынешний канцлер страны Себастьян Курц, вошли и представители АПС.

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