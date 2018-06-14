Российская молодежь оказалась критичнее бабушек

Российская молодежь (от 18 до 24 лет) вдвое чаще пенсионеров критикует сограждан за приписываемые им негативные черты. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 14 июня.

«Источник таких расхождений, видимо, связан с более разнообразным социальным опытом, который дают молодежи путешествия и социальные сети, и его сравнением с повседневностью, — отметила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований центра Юлия Баскакова. — В зеркале этого опыта русский человек порой начинает выглядеть ленивым, грубым, лицемерным».

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Исследование ВЦИОМ посвящалось образу русских людей в глазах россиян. Респондентам предлагалось выбрать не более пяти ответов на вопрос о прилагательных, которые, на их взгляд, лучше всего характеризуют сограждан.

Первую строчку среди негативных качеств, по данным опроса, заняло пьянство — 16 процентов. При этом среди участников исследования в возрасте 18-24 лет русских как пьющих характеризует каждый четвертый. А среди респондентов старше 60 лет — 11 процентов.

Значительное расхождение отмечается также во взгляде молодых и пожилых граждан на лень. В качестве определяющих характеристик нации ее указали 19 процентов респондентов младше 24 лет и только 11 процентов из тех, кому за 60.

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