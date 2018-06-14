В Киеве рассказали о «чужом» для Украины Крыме

Входивший в состав Украины до 2014 года Крым всегда был «чужим» для этой страны. С таким мнением в интервью «Обозревателю» заявил глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

«[Крым] был для Украины чужим. Крым для Украины — это была такая офшорная зона, где отмывалось все награбленное, краденое. Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали "верхи" — все, кто имел деньги. Как и проститутки. Все российские артисты, кому запрещен сегодня въезд в Украину, все они выступали тогда во дворце "Юбилейный" в центре Ялты, и все наши вожди тогдашние приглашение получали», — рассказал Москаль.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

«О Крыме вспоминали в июле и в августе, а 1 сентября про него все забывали. Верховная Рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила. Когда я там работал (в 1997-2000 годах Москаль был начальником главного управления МВД Украины в Крыму, в 2006-2007 годах являлся представителем президента Украины на полуострове — прим. «Ленты.ру) было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов. Потом пришли русские, за месяц все национализировали. Все дома, дворцы, все, что не имело подтверждающих документов, было куплено за взятки», — рассказал глава Закарпатской области.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!