В Арктике начался туристический сезон

Из Мурманска отправился первый в этом году туристический круизный рейс к Северному полюсу, маршрут которого проходит через территорию национального парка «Русская Арктика» в Архангельской области. Об этом сообщается на сайте организации.

12-дневный рейс выполняет атомный ледокол «50 лет Победы». Его сопровождает группа инспекторов нацпарка, которые будут проводить экскурсии и лекции для туристов и следить за соблюдением российского природоохранного законодательства.

«В ходе первого рейса ледокол доставит сотрудников "Русской Арктики" на остров Гукера. Шесть человек в течение лета будут принимать туристические группы в бухте Тихой, обеспечивать работу самого северного в мире почтового отделения и сувенирного магазина, продолжат работы по обустройству жилых зданий бывшей полярной станции Бухта Тихая и помещения будущего визит-центра национального парка», — отметили в пресс-службе.

Всего в 2018 году запланировано десять круизов в Арктику. По подсчетам организации, «Русскую Арктику» в этом году посетят более тысячи туристов.

Национальный парк «Русская Арктика» был учрежден в 2009 году. В 2011 году через его территорию начали ходить арктические круизы. За семь лет парк посетили около 6,5 тысяч туристов из более чем 60 стран.

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