Власти Подмосковья рассказали о создании центров инновационного творчества

В шести муниципалитетах Подмосковья создадут центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), это решение принято по итогам конкурса на предоставление субсидий на создание и дооснащение центров, сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 15 июня.

«До конца года в Подмосковье будет уже 14 действующих ЦМИТов. Также мы получили четыре пакета документов на дооборудование от уже существующих центров, два из них по решению комиссии получат субсидию. Максимальный размер субсидии на организацию нового центра — семь миллионов рублей, на расширение готового — 3,2 миллиона рублей», — рассказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

По его словам, всего в министерство поступило 12 заявок на создание центров молодежного инновационного творчества, комиссия отобрала шесть. В результате новые центры откроются в Красногорске, Сергиевом Посаде, Котельниках, Химках, Люберцах и Подольске.

Главная задача инновационных центров — популяризация научной деятельности среди молодого поколения. На сегодняшний день четыре центра успешно работают в Дубне, Жуковском, Дмитрове и Протвине. В 2017 году их услугами воспользовались более 2,5 тысячи человек.