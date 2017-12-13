В Подмосковье пройдет молодежный инновационный форум «Робикон»

Соревнования на Кубок губернатора Московской области по робототехнике состоятся в рамках молодежного инновационного форума «Робикон», который стартует в среду, 13 декабря, в областном Доме Правительства, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Форум станет дискуссионной и выставочной площадкой в сфере инноваций для более чем тысячи лучших молодых инноваторов, ученых, робототехников, представителей ведущих научных школ, инновационных лабораторий и центров молодежного инновационного творчества Подмосковья — технологических лидеров будущего», — сказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Участники мероприятия обсудят вопросы развития робототехники, вовлечения молодежи в научно-техническое творчество, формирование профессионального сообщества молодых ученых и экспертов этой области в Подмосковье, уточнил министр.

Помимо соревнования по робототехнике, в рамках форума состоится соревнование Хакатона, победителей которого ждет недельная стажировка в Силиконовой долине. Ожидается, что хэдлайнером мероприятия выступит человек-«киборг» Найджел Экланд. Также на форуме будет работать интерактивная выставка, на которой будут представлены компании-лидеры робототехники и инноваций.

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, российские и зарубежные компании технологического и научно-исследовательских профилей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.