Американец принес полицейским наркотики на проверку и был арестован

Американец из штата Флорида Дуглас Питер Келли (Douglas Peter Kelly) принес полицейским на проверку наркотики, так как заподозрил, что дилер продал ему ненастоящий метамфетамин. Как сообщает информационный портал WDRB, он был арестован.

Инцидент произошел во вторник,12 июня, в городе Хоторн, штат Калифорния. Полицейские рассказали, что 49-летний мужчина позвонил им и пожаловался на то, что проданный ему неделю назад метамфетамин «оказал на него плохой эффект». Келли решил, что это произошло из-за того, что под видом метамфетамина ему продали другое вещество, и попросил полицейских из отдела наркоконтроля проверить его, так как он хочет «выдвинуть обвинения» против недобросовестного продавца.

Полицейские предложили ему приехать и отдать наркотик лично. Проверка показала, что это действительно был метамфетамин. Самого Келли арестовали и обвинили в хранении запрещенного вещества.

Полицейских крайне рассмешила ситуация, и они предложили всем желающим проверить наркотики на качество воспользоваться их услугами.

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