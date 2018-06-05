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Угонщик принял ЛСД и очутился в GTA

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Житель американского города Грантс-Пасс, штат Орегон, угнал автомобиль на глазах у полицейских, будучи под действием ЛСД. Об этом сообщает местное издание The Oregonian.

23-летний Энтони Кларк (Anthony Clark) признался, что под действием наркотиков почувствовал, будто находится в реальной версии игры Grand Theft Auto (GTA).

Преступление произошло на глазах у двух полицейских, которые ожидали буксир для автомобиля Toyota Camry. Его владелец был арестован за езду в нетрезвом виде. Кларк пробрался в машину и уехал, несмотря на попытки одного из полицейских остановить его.

Прежде чем патрульная машина нагнала угонщика, он успел врезаться в ограждение и дважды проехать по дорожным шипам. Кроме того, Кларк попытался разбить угнанным автомобилем полицейские машины, а затем пустился в бега. Его арестовали, когда он предпринимал попытки угнать еще одну машину.

В результате инцидента никто не пострадал.

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