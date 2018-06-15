Поклонская пригласила Трампа в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа в Крым, чтобы он смог лично убедиться в правильности своего заявления о принадлежности полуострова России. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщает РИА Новости.

«Кстати, думаю, что его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут, а президент Трамп покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова "демократия", "справедливость" и "смелость", — сказала Поклонская.

Накануне портал ​BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что американский президент заявлял лидерам стран «Большой семерки», что Крым — российский, так как все, кто живет там, говорят по-русски.

Между тем в Кремле воздержались от оценки высказывания американского президента, усомнившись в достоверности информации.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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