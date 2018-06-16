Киев подал в суд на «Нафтогаз»

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» подало в суд исковое заявление к компании «Нафтогаз Украины» с требованием возобновить газоснабжение города. Об этом говорится в заявлении на сайте киевской администрации .

Муниципальные власти требуют признать заключенными договора о поставках природного газа городу. Они ссылаются на постановление правительства, которое не предусматривает права «Нафтогаза Украины» отказать «Киевтеплоэнерго» в заключении таких сделок.

Помимо этого, Киев утверждает, что сумма долга «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» еще не определена и оспаривается в судебном порядке, и на этот период нельзя лишать жителей газа и горячего водоснабжения. Если сложившаяся ситуация не разрешится, это выльется в «чрезвычайную ситуацию регионального масштаба», резюмируют истцы.

14 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались не один год. «Компания "Нафтогаз", к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены. Моя четкая позиция — мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах», — сказал градоначальник.

6 июня Киевский городской совет обвинил «Нафтогаз» в терроризме и пообещал пойти на жесткие меры. «»Штаб-квартира компании находится в Киеве, если надо, будем ночевать под "Нафтогазом". Если придется, отключим им коммуникации», — заявили в горсовете.

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