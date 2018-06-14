Кличко решил судиться с «Нафтогазом»

Мэр Киева Виталий Кличко планирует обратиться в суд, чтобы разобраться с задолженностью «Киевэнерго» перед «Нафтогазом». Об этом сообщает его пресс-служба.

По словам Кличко, город не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались не один год. «Компания "Нафтогаз", к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены. Моя четкая позиция — мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах», — заявил мэр Киева.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что более сотни населенных пунктов в 16 регионах Украины могут остаться без газоснабжения, если государственные регуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для конечных потребителей плату за использование сетей компании «Нафтогаз Украины» и ее предприятий.

В начале июня Киевский городской совет пообещал пойти на жесткие меры в отношении «Нафтогаза», если тот не возобновит снабжение украинской столицы горячей водой. Руководители города заявили, что если до 1 августа между «Нафтогазом» и предприятием «Киевтеплоэнерго» не будет заключено соглашение на поставку газа, часть домов столицы может остаться без электроэнергии. Также в горсовете указали на то, что отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срыва.

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