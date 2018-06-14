Бывший СССР
 
Последние новости
Найден способ убить рак изнутри
Сборная России по футболу обойдется без благословения церкви
Самолет Ил-76 промахнулся и сбросил тонны воды на полицейских в Подмосковье
Американец спрятал фекалии в конверте и доказал свою опасность
Неизвестные скупили в Подмосковье дома стоимостью от 100 миллионов рублей
Найдены места зарождения мемов
В Сербии просят признать Крым
Украину уличили в обмане
Трамп объяснил необходимость России в G7
Новости партнеров

Кличко решил судиться с «Нафтогазом»

Перейти в «Мою Ленту»

Мэр Киева Виталий Кличко планирует обратиться в суд, чтобы разобраться с задолженностью «Киевэнерго» перед «Нафтогазом». Об этом сообщает его пресс-служба.

По словам Кличко, город не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались не один год. «Компания "Нафтогаз", к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены. Моя четкая позиция — мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах», — заявил мэр Киева.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что более сотни населенных пунктов в 16 регионах Украины могут остаться без газоснабжения, если государственные регуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для конечных потребителей плату за использование сетей компании «Нафтогаз Украины» и ее предприятий.

В начале июня Киевский городской совет пообещал пойти на жесткие меры в отношении «Нафтогаза», если тот не возобновит снабжение украинской столицы горячей водой. Руководители города заявили, что если до 1 августа между «Нафтогазом» и предприятием «Киевтеплоэнерго» не будет заключено соглашение на поставку газа, часть домов столицы может остаться без электроэнергии. Также в горсовете указали на то, что отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срыва.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полтора десятка украинских областей останутся без газа
Власти Киева обвинили «Нафтогаз» в терроризме и потребовали вернуть горячую воду
Мариуполь останется без горячей воды до осени из-за долгов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0213 июня
Александр Лукашенко

Белорусский поток

Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
15:0012 июня

Киев направил ООН почти «100 килограммов обвинений» против России

21:2813 июня

В центре Киева поселился цыганский табор

14:2813 июня

Полтора десятка украинских областей останутся без газа

Бывший СССР00:0410 июня

Вскрыли консервы

На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
20:2613 июня

Савченко написала письмо Путину

18:1312 июня

В Донбассе заметили ряженых украинских солдат

11:0512 июня

Украина отказалась признавать гражданскую войну в Донбассе

Бывший СССР00:03 2 июня

Грузинский бунт

Школьная поножовщина вывела на улицы тысячи людей. Они требуют смены власти
18:0613 июня

Премьер-министр Грузии подал в отставку

14:5111 июня

Киев раскрыл свой рецепт достижения мира в Донбассе

16:5213 июня

Устроившая разнос СБУ писательница снова разозлилась из-за русского языка

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
Назван главный недостаток россиян
Тупиковый путь
Этот город построили немцы, а теперь там пытаются выжить русские
В МВД решили скрыть «негативные» новости во время ЧМ
ЛДПР и КПРФ смогут заработать на прошедших президентских выборах
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
В Сербии просят признать Крым
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трамп объяснил необходимость России в G7
У мигранта в Германии нашли много высокотоксичного смертельного яда
Турция захотела делать С-500
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
В центре Киева поселился цыганский табор
Полтора десятка украинских областей останутся без газа
Савченко написала письмо Путину
В Донбассе заметили ряженых украинских солдат
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Швеция объяснила Украине неизбежность «Северного потока-2»
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Власти увидели апокалипсис в бензине по 100 рублей
Зажрались
Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
Правительство определилось с повышением пенсионного возраста
Украину уличили в обмане
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Собянин пересадил гаишников на электромотоциклы
Главу Серпуховского района Подмосковья задержали после обысков
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Израиль показал нового убийцу «Панцирей»
Все подлодки с ядерным оружием уместили на одной картинке
Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk
«Ангара-5» запустит 600 спутников
Все материалы
Спорт
Скучно не будет
Чемпионат мира пришел в Россию. Вместе с ним — адское веселье
Китайского болельщика обокрали в Москве на миллион рублей
Британские футболисты отказались от русского каравая
Тренер сборной Испании прокомментировал свою отставку
Клуб НХЛ отказался от Ковальчука из-за отношения к игрокам из России
Спортсменка с особенностями в развитии примет участие в открытии ЧМ
Билет на ЧМ выставили на продажу за полмиллиона рублей
Все материалы
Культура
«Вы должны удивлять сами себя»
Обычные картинки меняют мир. Присмотритесь
Театр одного писателя
Артисты со всего мира едут в Тульскую область, чтобы рассказать о Льве Толстом
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
PornHub покажет секс-государство с БДСМ-парламентом и любовью в невесомости
«Отрыжка, порча воздуха и сдавленные вопли в подушку»
Как правильно пить дома в нижнем белье — практическое руководство
Раскрыты подробности приквела «Игры престолов»
Волосатая грудь звезды сериала «Полдарк» вызвала национальный спор
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
В объявлении о пропаже кота разглядели оптическую иллюзию
Россиянин изобразил любовь с американской актрисой и стал знаменит
Хакеры взломали жертву авиакатастрофы над Синаем и поглумились над ней
Звезда реалити-шоу устроила бой с сотрудником отеля
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Лубутен отвоевал красную подошву
Основатель Guess ушел в отставку из-за обвинений в домогательстве
Грузин пошил обувь из российских, немецких и американских паспортов
Полная модель изощренно отомстила насмехавшимся над ней на пляже
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами
Сотрудник отеля рассказал о самых мерзких выходках постояльцев
Молдавский президент полетит на ЧМ в Россию за свой счет
Пенсионер ударил стюардессу и обозвал ее толстухой
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Американец спрятал фекалии в конверте и доказал свою опасность
Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей
В итальянской кабинке для исповеди нашли десятки тысяч евро
Безработный «двойник» Бекхэма потратил миллионы на пластику и остался без жилья
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Появились фотографии новой BMW третьей серии
«АвтоВАЗ» отправит на сервис почти 39 тысяч Lada 4x4
Во Франции построили армейский броневик с дверями как у маршрутки
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы