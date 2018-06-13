Полтора десятка украинских областей останутся без газа

Более сотни населенных пунктов в 16 регионах Украины могут остаться без газоснабжения, если государственные регуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для конечных потребителей плату за использование сетей компании «Нафтогаз Украины» и ее предприятий. Об этом со ссылкой на письмо руководителя компании Андрея Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сообщает агентство «Украинские новости».

Коболев в своем письме напоминает, что «Нафтогаз» является собственником объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 миллионов гривен (около 1 миллиарда 400 миллионов рублей) и желает получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.

«Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности», — сказано в письме.

По данным компании, Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую — плату за эксплуатацию сетей. Таким образом, «Нафтогаз» не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы.

Кроме того, НКРЭКУ отказалась регистрировать соглашение и устанавливать новый тариф для «Донецкоблгаза» — на данный момент единственного оператора, который согласился платить за эксплуатацию сетей «Нафтогаза». В комиссии заявили, что соглашение между «Донецкоблгазом» и «Нафтогазом» не соответствует украинскому законодательству.

«Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях», — указывается в письме.

В начале июня Киевский городской совет пообещал пойти на жесткие меры в отношении «Нафтогаза», если тот не возобновит снабжение украинской столицы горячей водой. Руководители города заявили, что если до 1 августа между «Нафтогазом» и предприятием «Киевтеплоэнерго» не будет заключено соглашение на поставку газа, часть домов столицы может остаться без электроэнергии. Также в горсовете указали на то, что отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срыва.

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