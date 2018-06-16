Замаскировавшаяся Кристина Агилера спела в нью-йоркском метро

Певица Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка. Вместе с ней инкогнито выступал известный американский телеведущий Джимми Фэллон, игравший на электрическом банджо. Видео концерта опубликовано на YouTube-канале шоу Фэллона The Tonight Show.

Узнать Агилеру было сложно: фигуру скрывала свободная одежда, а лицо — очки и огромная шляпа. Выдавал ее только исключительный голос. Фэллон же был в парике, накладных бороде и усах и выглядел как хипстер.

Артистка исполнила хит Ареты Франклин Freedom и собрала вокруг себя толпу слушателей, завороженных ее пением. Многие зрители снимали девушку на камеру и подпевали.

Для следующей, собственной песни Fighter Агилера себя разоблачила, что привело публику в восторг.

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