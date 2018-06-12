Овечкин расстался с Кубком Стэнли и опустил в него американского телеведущего

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал гостем американского шоу The Tonight Show Джимми Фэлона. Вместе с ведущим россиянин выпил из Кубка Стэнли, а затем опустил его в чашу вниз головой.

Овечкин пришел на эфир вместе вратарем Брэйденом Холтби. После короткого интервью Фэллон предложил хоккеистам выпить из Кубка Стэнли с помощью соломинки, однако чуть позже заявил, что это отнимает слишком много времени. «Парни, вы знаете, что делать», — сказала телеведущий, после чего Холтби и Овечкин подняли его и опустили в чашу.

После победы в финале Кубка Стэнли Овечкин не выпускал трофей из рук и даже провел ночь с ним, что стало поводом для шуток.

В решающей серии «Вашингтон» обыграл «Вегас Найтс» со счетом 4:1.

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