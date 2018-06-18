Кот проехал за решеткой радиатора машины 120 километров и выжил

В Великобритании бездомный кот проехал за решеткой радиатора больше 120 километров, пока его не обнаружил водитель. Об этом сообщил информационный портал UPI.

Сидевший за рулем Стивен Кейн (Steven Kane) осознал, что животное сидит в машине, только на второй день поездки к морю, когда он вместе с семьей проехал около 128 километров. «Ему повезло, что я заметил его. Не знаю, как он смог залезть туда, это могло случиться где угодно», — рассказал Кейн журналистам.

Он вызвал представителей Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, чтобы они достали перепуганное животное. Для этого им с помощью автомехаников пришлось снять фары и бампер. «Кот очень сильно пах и был очень голодным», — отметила сотрудница общества Люси Бреннан (Lucy Brennan). Она добавила, что животному пришлось ампутировать хвост, так как он был сильно поврежден.

Кейн дал полосатому коту кличку Форд в честь автомобиля Ford Focus, в котором его нашли. Брат британца выразил желание забрать кота, если за ним в ближайшее время не явятся хозяева.

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