В Великобритании обнаружили связь между домашним насилием и футболом

Полиция Великобритании предупредила о возможном всплеске домашнего насилия во время игр Англии на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает Sky News.

Представители полиции ссылаются на исследование Ланкастерского университета (Lancaster University), которое выявило, что случаи домашнего насилия увеличились на 38 процентов во время Кубка Мира в 2014 году в дни матчей с участием Англии. Вне зависимости от победы или поражения сборной случаи насилия в семье возрастали в среднем на 26 процентов по сравнению с днями, когда национальная футбольная команда не играла. На следующий день после матчей домашнее насилие было выше на 11 процентов, согласно исследованию.

«Мы знаем, что футбольные соревнования приводят к росту преступлений, связанных как со злоупотреблением алкоголя, так и с домашним насилием. Мы организуем работу дополнительных сотрудников, которые будут заниматься жертвами жестокого обращения и помогут им в обеспечении безопасности», — заявил инспектор полиции Майк Хейнс (Mike Haines).

В связи с угрозой роста преступлений отделение британской полиции в Кливленде запустило в Twitter акцию «Покажи красную карточку домашнему насилию» с предупреждением и телефонами служб поддержки жертв.

Сборная Англии проведет первый отборочный матч в понедельник, 18 июня, и сыграет с Тунисом. 24 июня английские футболисты проведут матч с Панамой, после чего встретятся с Бельгией 28 июня.

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