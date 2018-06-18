Отец Меган Маркл предрек скорое появление внуков

Отец Меган Маркл дал первое интервью после свадьбы своей дочери и принца Гарри, которую он пропустил из-за операции на сердце. Об этом сообщает телеканал ITV.

Томас Маркл поговорил с ведущим передачи Good Morning Britain Пирсом Морганом. 73-летний мужчина признался, что был очень расстроен из-за того, что пропустил свадьбу, и «завидует, но одновременно благодарит» принца Чарльза за то, что он довел его дочь до алтаря. «Меган была прекрасна, и я плакал, когда смотрел на нее. Я очень гордился ей, это был лучший миг моей жизни. Жалко только, что я остался на обочине этого исторического момента», — поделился он.

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Маркл отметил, что его дочь всегда страстно мечтала о детях, поэтому, хоть она и не беременна сейчас, он ждет, что пара «очень скоро сделает ребенка».

Американец признался, что с нетерпением ждет поездки в Великобританию и встречи с королевской семьей, а также своим зятем, с которым до этого он только говорил по телефону. Маркл дал ему благословение на брак, но взамен потребовал обещание, что принц Гарри никогда не поднимет руку на свою жену.

Также он признался, что зять поделился с ним своими политическими убежденями. Он якобы «открыт» для Brexit и считает, что президенту США Дональду Трампу «надо дать шанс».

Маркл отметил, что извинился перед Меган и принцем Гарри за скандал с постановочными фотографиями, которые он продал британской прессе. Он признался, что это было «серьезной ошибкой», но пара его простила. Также мужчина надеется, что не оскорбил их появлением на телепередаче. Однако эксперты по королевской семье предрекают, что, если Маркл не предупредил об этом молодоженов заранее, его поступок может иметь серьезные последствия. Кенсингтонский дворец отказался давать какие-либо комментарии по поводу интервью.

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