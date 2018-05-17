Отец невесты принца Гарри определился с походом на свадьбу

Невеста принца Гарри Меган Маркл подтвердила, что ее отец Томас Маркл не сможет присутствовать на свадьбе. Ее заявление появилось в Twitter Кенсингтонского дворца.

Маркл заявила, что всегда заботилась о своем отце, и выразила надежду, что его «оставят в покое, так как ему надо подумать о здоровье». Также она поблагодарила всех за поддержку и сказала, что с нетерпением ждет гостей на свадебной церемонии, которая пройдет в субботу, 19 мая.

Ранее Томас Маркл сообщал, что не поедет на свадьбу дочери, так как перенес сердечный приступ и ему требуется срочная операция. Также он добавил, что не хочет навредить репутации дочери и королевской семьи после скандала с подложными фотографиями, на которых американец изображал подготовку к свадьбе. Британские журналисты обвинили его в том, что он хотел продать эти фотографии прессе и нажиться на свадьбе дочери.

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Сводный брат Меган Маркл Том, явившийся в Лондон без приглашения на свадьбу, отметил в интервью изданию The Mirror, что Кенсингтонскому дворцу стоило «помочь отцу и отвести от него внимание журналистов». При этом он добавил, что его сестра станет идеальной современной принцессой.

Сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант, как сообщает издание Daily Mail, в очередной раз обвинила невесту принца в том, что она не помогает отцу деньгами, а также отметила, что идея сделать подложные фотоснимки принадлежала ей. Так она планировала улучшить имидж отца в глазах публики после того, как папарацци засняли его покупающим алкоголь около полугода назад.

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