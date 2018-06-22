Для инвесторов придумали новые льготы

Правительство России почти согласовало изменения в правила заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По информации издания, на совещаниях у министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака были разработаны две версии новых льгот. Минфин и Минэкономики сошлись в том, что государство должно выдавать субсидии в размере до 50 процентов капитальных затрат инвесторов по контрактам. Ведомства также считают, что инвесторам необходимо предоставлять преференции, если они производят не имеющую аналогов в России продукцию.

Два источника рассказали газете, что субсидии могут поступать из фонда развития, о создании которого Силуанов объявил в конце мая. Предельный размер фонда — 3,5 триллиона рублей. В число отраслей, где можно применять СПИКи, входят строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, сельское хозяйство.

В Минфине и Минэкономики информацию о новых льготах не прокомментировали.

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