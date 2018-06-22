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Уральские рабочие потребовали 10 миллионов долга у стадиона во время матча ЧМ

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В Екатеринбурге рабочие предприятия «Промгражданпроект», которым задолжали 10 миллионов рублей зарплаты за полгода, провели пикет перед «Екатеринбург-Ареной» во время матча между Перу и Францией, сообщает E1.ru.

Несмотря на запрет проведения пикетов во время чемпионата мира по футболу, введенный президентским указом №202, лишенные зарплат рабочие простояли с плакатами полчаса.

«Все работы выполнены, на все есть договоры. Но деньги на счет нашей фирмы от “НПО автоматики” не приходят. Директор уговаривал нас, чтобы мы не выходили на улицу, но терпеть мы больше не можем, так как мы не получали денег уже полгода», — рассказал изданию инженер Владислав Булгаков.

Мужчина отметил, что полицейские, узнав причину пикета, «отнеслись к митингующим с пониманием, но вежливо попросили удалиться».

Другой пикет сотрудники предприятия провели у здания фирмы-должника, но к ним так никто и не вышел.

Ранее житель Челябинской области поджег имущество своего начальника, который не выплачивал ему зарплату: сгорели два самосвала, автомобиль марки «Соболь», экскаватор и бульдозер, а затем на погрузчике протаранил принадлежащее работодателю кафе, две бани, шиномонтаж и трансформаторную будку. Сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей.

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