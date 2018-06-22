Украина расширила санкционный список по России

Украина расширила список лиц, в отношении которых действуют санкции. Новый перечень опубликован на сайте президента Петра Порошенко.
В списках числятся политическая партия «Единая Россия», ЛДПР, «Родина», «Демократическая партия России», «Аграрная партия России» и КПРФ. У партий будут заблокированы активы на территории Украины, запрещен вывоз капитала за пределы страны, аннулируются лицензии и другие разрешающие документы на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, будет ограничена выдача наличных по банковским картам.
Ограничительные меры теперь действуют и в отношении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и ее главы Эллы Памфиловой. Санкции также распространяются на зампреда ЦИК Николая Булаева, секретаря комиссии Майю Гришину и членов ЦИК в Крыму Вениамина Никифорова и Вячеслава Фирсова. Ограничительные меры коснулись и бизнесменов Аркадия и Бориса, а также Романа и Лилию Ротенбергов.
Первый системный пакет санкций в отношении российских юридических лиц был введен Украиной в 2015 году. С тех пор список неоднократно расширялся и дополнялся. 2 мая этого года Украина присоединилась к антироссийским санкциям США и ввела новые ограничительные меры в отношении юридических и физических лиц.