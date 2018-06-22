Киевские карманники обчистили главу Конституционного суда Литвы

Глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас стал жертвой киевских карманников, лишившись кошелька. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами», — заявил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Представитель полиции не сообщил имя потерпевшего и сумму похищенных средств, однако источник издания в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о председателе Конституционного суда Литвы Дайнюсе Жалимасе.

Жалимас — не первый высокопоставленный представитель иностранного государства, ставший жертвой воров на Украине. 20 июня в центре Киева неизвестные украли деньги у главы украинского офиса Совета Европы Мортена Энберга, а в апреле прошлого года в украинской столице карманники обокрали супругу военного атташе Индии.

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