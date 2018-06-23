В Африке за один день попытались взорвать президента и премьер-министра

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пережил покушение, сообщает Reuters.

Глава государства выступал на митинге в городе Булавайо. На стадионе, где проходило мероприятие, произошел взрыв, в результате которого пострадал вице-президент Константино Чивенга, его жена, а также один из министров. Сам Мнангагва не пострадал и был эвакуирован в безопасное место.

Помимо этого, 23 июня в Аддис-Абебе на митинге в поддержку премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, назначенного на этот пост в апреле, была взорвана граната. Взрыв произошел в тот момент, когда Ахмед завершил свое выступление перед тысячами сограждан, собравшимися на площади в центре эфиопской столицы. В результате погиб один человек, более 150 пострадали. Ахмеда со сцены увели охранники.

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