Режиссер Бортко назвал культурный уровень россиян жалким

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко прокомментировал слова писательницы Людмилы Улицкой о падении культурного уровня россиян. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 25 июня.

С одной стороны, он не согласился с мнением литератора об отставании России от Европы. «Я усматриваю в высказывании Людмилы Улицкой две вещи. Первое: то, что мы отстаем от Европы, так нам постоянно говорят. Так говорили еще 150 лет назад, когда были и Толстой, и Чехов, тем не менее великая русская литература, культура и музыка всегда впереди», — сказал Бортко.

При этом кинематографист отметил, что культурный уровень россиян действительно падает. «Второй момент: стало хуже? Бесспорно, стало хуже. В Советском Союзе были заинтересованы в возрастании культурного уровня народа. Это была основная цель, сейчас на это просто жалко и страшно смотреть. Но говорить о том, что Россия — это задворки Европы... Ничего, кроме хохота, это вызвать не может, хотя и стало хуже, это тоже правда», — подчеркнул он.

Ранее Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян. «Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница догоняния — она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах», — заявила Улицкая. Она подчеркнула, что Россия превращается в мировую провинцию.

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