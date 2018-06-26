Писательница Людмила Улицкая назвала причину злобности россиян

Российская писательница Людмила Улицкая заявила, что не ожидала «бурной реакции» на ее слова об отсталости и агрессивности россиян. Об этом сообщает РБК во вторник, 26 июня.

«Повышенный уровень агрессии в человеке опасен не только для окружающих, он опасен и для него самого. Мне кажется, что это высказывание не требует доказательств. Уровень агрессии сегодня в нашем обществе очень высок — есть несколько телевизионных передач, которые демонстрируют именно высокий уровень социальной агрессии и нежелание обсуждать миролюбиво и осмысленно что бы то ни было», — поведала Улицкая.

Литератор добавила, что жителям России необходимо повышать уровень культуры, чтобы избавиться от этой проблемы. «Именно высокий культурный уровень обеспечивает возможность диалога», — отметила она.

Улицкая также объяснила свои слова об отсталости россиян в цивилизационном процессе. Она сказала, что об этом стало известно еще во времена Петра I. «У нас крепостное право отменили, когда в Лондоне метро пустили. Отставание — это наша беда, а не вина. К сожалению, в науке, в технологиях, в медицине отставание огромное», — подчеркнула она.

Накануне сообщалось, что Улицкая заявила, что в нынешней ситуации в стране необходимо снижать уровень агрессии. Процесс развития России она назвала «архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу», и подчеркнула, что стране нужно еще 150 лет, чтобы стать европейской державой.

С ней частично согласился зампред комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко, посетовавший на падение культурного уровня граждан. «Но говорить о том, что Россия — это задворки Европы... Ничего, кроме хохота, это вызвать не может, хотя и стало хуже, это тоже правда», — отметил он.

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