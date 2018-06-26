Улицкой приписали «врожденную русофобию»

Писательница Людмила Улицкая всегда отличалась «врожденной русофобией». С таким заявлением во вторник, 26 июня, выступил писатель Юрий Поляков, передает РИА Новости.

Поляков назвал Улицкую представителем некоего определенного направления, к которому относятся писатели, со скептицизмом воспринимающие Россию.

«Вообще заявления таких писателей, как Улицкая, писателей этого направления, их даже не надо серьезно рассматривать. Это люди, которые имманентно скептически относятся к России. Я не знаю, в семье ли их так воспитали или это такой интеллигентский вывих нравственный», — сказал литератор.

25 июня Улицкая рассказала, что россиянам нужно еще как минимум 150 лет на то, чтобы стать европейцами, и оттого гражданам необходимо повышать уровень культуры и образования, а также снижать уровень агрессии. С ней частично согласился режиссер Владимир Бортко, заявивший, что в Советском Союзе возрастание культурного уровня было основной целью. Позже Улицкая поведала, откуда у россиян берется агрессия.

Людмила Улицкая — первая женщина — лауреат премии «Русский Букер», которую получила в 2001 году. Помимо прозы, она также создавала сценарии фильмов и пьесы. Некоторые ее произведения переведены на 25 языков. Улицкая является членом попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Юрий Поляков — глава общественного совета при Минкульте России, с 2001 по 2017 год работал главным редактором «Литературной газеты».

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