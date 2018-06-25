Месси обвинили в «сливе» тренера

Аргентинский футбольный тренер Карузо Ломбарди увидел в слабой игре нападающего Лионеля Месси намерение подставить главного тренера национальной сборной Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает Marca.

«Месси съел семь тренеров. У меня такое чувство, что он намеренно сыграл плохо, чтобы бросить Сампаоли в огонь. Они должны его выгнать. Месси не заботится ни о чем, он играет против указаний тренера. Он хочет быть окружен игроками, которые ему нравятся, а не лучшими», — заявил Ломбарди.

По мнению Ломбарди, Месси хотел сам определять тактику игры сборной на чемпионате мира, и отношения с главным тренером у него испортились давно. 31-летний Месси является капитаном сборной на чемпионате мира-2018.

24 июня репортер America TV Себастьян Темпоне сообщил, что игроки сборной Аргентины решили отстранить главного тренера от формирования состава на следующую игру. Темпоне также заметил, что последнее слово в выборе игроков на матч с Нигерией останется за Месси и полузащитником Хавьером Маскерано.

21 июня Аргентина проиграла Хорватии во втором туре (0:3). После этого команда Месси оказалась на грани вылета с чемпионата мира. В первом матче на турнире аргентинцы также не смогли обыграть Исландию — матч завершился со счетом 1:1. Из-за плохих результатов и неубедительной игры сборная была раскритикована.

Аргентина выйдет в следующую стадию турнира, если обыграет африканцев. Встреча назначена на 26 июня и начнется в 21:00.

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