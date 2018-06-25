Зеков в Забайкалье начнут кормить мраморной говядиной

В Забайкалье осужденных начнут кормить блюдами из мраморной говядины. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.

Как говорится в сообщении, отныне производственный сектор ведомства будет закупать и выращивать крупный рогатый скот, выведенный в Шотландии. Для исправительной колонии в Нерчинске уже приобрели более ста голов телят абердин-ангусской породы, которые могут содержаться на открытом воздухе даже в самые сильные морозы.

Пасти животных на специально отведенной территории будут сами осужденные. Руководство колонии планирует трудоустроить не менее пяти человек, а те смогут направить заработанные деньги на погашение исковых обязательств или помощь близким.

6 июня уральские СМИ сообщали, что курганские заключенные сравнялись по зарплатам с медиками. По данным областного управления ФСИН, трудоустроенные зеки занимаются посадкой деревьев, работают грузчиками на предприятиях рядом с колонией и изготавливают мебель. Их доход достигает 720 рублей в день, а в месяц при стандартной рабочей неделе они зарабатывают почти 16 тысяч рублей

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