Тюремщик продал заключенному 30 литров спирта

Бывшего начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения исправительной колонии (ИК) №6 Чувашии признали виновным в том, что он продал одному из заключенных 30 литров спирта. Об этом в пятницу, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Осужденный приговорен к 1,5 годам условного срока за злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Кроме того, суд запретил обвиняемому два года занимать должности в правоохранительных органах и органах уголовно-исполнительной системы.

Следствие и суд установили, что в ноябре-декабре 2017 года сотрудник колонии пронес на территорию учреждения 27 сотовых телефонов, зарядные устройства к ним, а также четыре канистры этилового спирта общим объемом 30 литров, которые продал одному из заключенных за 109 тысяч рублей.

6 марта стало известно, что суд приговорил к трем годам и трем месяцам заключения бывшего заместителя начальника управления ФСИН по Саратовской области Радика Батраева, который обустроил заключенному VIP-камеру в колонии и водил ему проституток.

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