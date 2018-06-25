Киев нашел российский след в убийстве цыгана украинскими школьниками

За нападением украинских школьников на лагерь цыган на окраине украинского Львова может стоять Россия. С таким заявлением в понедельник, 25 июня, выступил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, передает «Интерфакс».

«Даже по предварительному изучению, анализу материалов, которые имеются, мы видим, что похожая организация была зарегистрирована в 2014 году в России», — сказал Грицак. Устроившие нападение молодые люди ранее заявили о своей принадлежности к организации «Трезвая и злая молодежь».

По словам Грицака, СБУ выясняет, кто стоит за нападением и кто финансировал атаку. «Мы понимаем, что за этим действительно может стоять — я не могу сказать на 100 процентов, это будет некорректно, — но может стоять Россия», — заключил он. По его мнению, «Россия постоянно пытается играть на межнациональных вопросах».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также поделился мнением относительно произошедшего. «Конечно, Россия очень последовательно пытается представить Украину как какую-то радикальную реальность, которая не соблюдает права человека. Мы совместно очень активно пытаемся разрушить такие усилия России, но должны честно сказать: атмосфера толерантности, которая всегда была свойственна Украине, должна сохраняться», — сказал Климкин.

По его словам, Украина является цивилизованным обществом, исходящим из принципа верховенства права.

Нападение на цыганский лагерь произошло в ночь с 23 на 24 июня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере. Полиция задержала несколько нападавших в возрасте 16-17 лет и 20-летнего организатора атаки на лагерь. Нападавшие являются членами организации «Трезвая и злая молодежь», во время атаки они использовали символику запрещенной в России организации Misanthropic Division. Всем причастным к погрому лагеря грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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