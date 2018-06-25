Онлайн-ритейлер впервые продаст акции на краудинвестинговой площадке

Впервые в России на краудинвестинговой площадке StartTrack можно будет онлайн инвестировать в капитал компании малого бизнеса. Максим Фалдин, основатель онлайн-бутика детской одежды Little Gentrys, объявил о намерении создать акционерное общество и выпустить акции, чтобы привлечь новый раунд финансирования. Предприниматель рассчитывает привлечь 60 миллионов рублей в обмен на 14400 привилегированных акций. Привлечение инвестиций будет происходить на краудинвестинговой площадке StartTrack (ООО «Старттрек») — инвесторам не потребуется брокерский счет, а минимальная сумма инвестиций составит 100 тысяч рублей. Это первый на российском финансовом рынке случай, когда частные инвесторы смогут в режиме онлайн инвестировать в капитал непубличной компании. Представитель StartTrack подчеркивает, что приобрести акции сможет определенный круг инвесторов, которые зарегистрировались и получили аккредитацию на площадке.

Сделка будет структурирована как договор специализированного займа с ООО «Джентрис», в соответствии с которым часть средств каждого инвестора будет конвертирована в акции в течение 6-9 месяцев с момента перечисления средств на счет компании. Оставшаяся часть средств будет выплачена инвесторам в течение 2-2,5 лет с начислением доходности. Лид-инвестором выступил финансист Денис Темник, который ранее работал заместителем финансового директора по экономике ГК «Нефтегазиндустрия», а также управлял процессом бизнес-планирования более чем 60 дочерних предприятий «Роснефти». Он провел собственный анализ компании, согласовал оценку, условия акционерного соглашения и устава, инвестировал 6 миллионов рублей. Одной из приоритетных задач синдикатора будет контроль за соблюдением прав других инвесторов.

По словам гендиректора StartTrack Константина Шабалина, разработанный площадкой механизм снизит порог входа и упростит процесс инвестирования в капитал. «Многие частные инвесторы не могут инвестировать в капитал растущих компаний, потому что большинство из них имеют форму ООО, следовательно, не могут иметь более пятидесяти участников и не заинтересованы в чеках ниже миллиона рублей. К тому же не у всех инвесторов есть опыт и ресурсы, чтобы оценить бизнес и правильно оформить сделку. Мы решили эти проблемы. Форма АО обеспечит неограниченное количество участников, низкий чек и, следовательно, возможность диверсификации. Синдикатор поможет инвесторам оценить и контролировать компанию, а технологии площадки позволят заключать сделки не выходя из дома. Это совершенно новые правила игры», — рассказывает Шабалин.

Максим Фалдин основал интернет-магазин детской одежды Little Gentrys в 2014 году, когда отошел от дел в торговой платформе Wikimart. По словам предпринимателя, ниша детского фэшн-ритейла была выбрана удачно — проект быстро приобрел лояльных покупателей, вышел на операционную прибыль, а в 2017 году оборот магазина превысил 200 миллионов рублей. С середины 2016 года компания уже привлекла на площадке StartTrack 80 миллионов рублей в виде займов на закупку товара.

«Три года мы развивались на собственные и заемные средства — наладили поставки 80 европейских марок, построили операционную структуру, ERP-систему, контактный сервис и службу доставки, очень хорошо поняли этот рынок. Но самое главное, что нам удается поддерживать высокую маржинальность и устойчивый рост числа постоянных клиентов. По расчетам, нам достаточно иметь 18 тысяч постоянных клиентов, чтобы достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2021 году», — объясняет Максим Фалдин.

«Нам удалось согласовать достаточно интересные условия, по которым основатель будет подотчетен и в определенной мере подконтролен инвесторам. Имея право вето в совете директоров, я смогу контролировать компанию в интересах всего пула инвесторов, проверять, насколько фактическое развитие бизнеса соответствует плановому, и сообщать результаты проверок инвесторам. Лодка будет действительно общей для всех», — уверен Денис Темник. Ожидается, что стоимость компании вырастет в несколько раз за 4-5 лет. Синдикатор считает, что возврат инвестиций будет обеспечен при продаже компании стратегическому инвестору — крупному ритейлеру.