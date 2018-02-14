Рынок краудинвестинга в 2018 году достигнет 10 миллиардов рублей

Объем рынка в 2017 году составил 1,8 миллиарда рублей, а в 2018 году достигнет 10 миллиардов рублей. Об этом сообщили эксперты, принявшие участие в конференция о развитии российского рынка краудинвестинга и краудлендинга в среду, 14 февраля.

Также в рамках пресс-конференции руководители краудинвестинговой площадки StartTrack и Ассоциации участников финансового рынка «НП РТС» подписали соглашение о намерениях.

В своем выступлении гендиректор краудинвестинговой площадки StartTrack Константин Шабалин дал оценку текущему состоянию рынка. По мнению экспертов StartTrack, объем российского рынка краудинвестинга и краудлендинга в 2017 году составил 1,8 миллиарда рублей, при этом оборот StartTrack составил более 40 процентов рынка.

По словам Шабалина, объем рынка в 2018 году вырастет до 10 миллиардов рублей, а потенциально — составит 1 триллион рублей.

«Российский краудинвестинг бурлит. За прошлый год на рынок пришли 13 тысяч новых инвесторов. Reuters сообщили, что собственную краудинвестинговую площадку запустит «Сбербанк». «Альфа-Банк» и «Модульбанк» уже запустили краудинвестинговые площадки, а Центральный Банк и Министерство Экономического Развития опубликовали сразу два законопроекта о регулировании. Все больше людей понимают, что краудинвестинг — выход для инвесторов, которые не могут получить нормальную доходность по депозитам, и для компаний, которые не могут получить банковский кредит», — отметил Шабалин.

В рамках пресс-конференции также выступил основатель интернет-бутика Little Gentrys Максим Фалдин, который привлек в собственную компанию более 60 миллионов рублей через площадку StartTrack. Также собственным опытом работы с краудинвестинговыми площадками поделилась основатель компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. По словам Смирновой, новый рынок предлагает доходность в размере 20-25 процентов годовых, возможность онлайн инвестировать небольшие суммы на комфортный срок и ежемесячно получать выплаты процентов, поэтому все больше людей выбирают краудинвестинг в качестве альтернативы вкладам, покупке облигаций и вложениям в структурные финансовые продукты.

В завершение мероприятия гендиректор краудинвестинговой площадкой StartTrack Константин Шабалин и президент Ассоциации участников финансового рынка «НП РТС» Роман Горюнов подписали соглашение о намерениях. «Выход компаний на фондовый рынок сложный и небыстрый, и в данном случае синергия сотрудничества НП РТС со StartTrack будет работать как инвестиционный лифт для компаний среднего и малого бизнеса. В рамках договоренностей мы предоставляем StartTrack собственную биржевую инфраструктуру, сервисы клирингового банка по упрощенной идентификации и открытию номинальных счетов – данные услуги дадут компаниям, начинающим свой путь с краудинвестинга на платформе StartTrack, возможность выйти на российский финансовый рынок акционерного или долгового капитала. С учетом текущего дефицита качественных продуктов для инвесторов, инвестиции в такие компании будут востребованы», — прокомментировал соглашение господин Горюнов.

Пресс-конференция организована при поддержке венчурного фонда Typhoon Digital Development.