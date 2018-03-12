Предприниматели и инвесторы обсудят рынки косметики и салонов красоты в Москве

В Москве 21 марта на площадке ФРИИ Сити Холл пройдет конференция для инвесторов «Красота на миллион». Организатором мероприятия выступит краудинвестинговая площадка StartTrack, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ходе конференции планируется обсудить перспективы инвестиций в сферу красоты — сегменты барбершопов, салонов красоты и производства косметических средств. Хедлайнером конференции выступит Андрей Трубников, основатель брендов Natura Siberica, «Рецепты Бабушки Агафьи» и Organic Shop. Предприниматель расскажет о борьбе с конкурентами, развитии собственного бизнеса и перспективах рынка косметических изделий и средств по уходу за телом.

Ключевым моментом конференции станет дискуссия о перспективных нишах российского рынка красоты, в которой примут участие Игорь Стоянов, основатель сети салонов красоты «Персона», Алексей Ермилов, сооснователь сети барбершопов Chop-Chop, Андрей Зепалов, управляющий партнер мужской парикмахерской «Аляска», Никита Репешко, сооснователь сервиса по заказу косметических услуг на дом и в офис Shelly и Василий Михайлов, сооснователь сети мужских парикмахерских SuperMan и лаборатории окрашивания Colba Color Bar.

«Когда я начинал бизнес, мне говорили: "Куда же ты собираешься еще шампуни производить? Иди в магазин и посмотри на полки, там пятьдесят шампуней стоит, а ты хочешь еще со своими прийти". Beauty-рынок кажется заполненным, но на самом деле в нем очень много ниш. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть ниши, в которые еще можно войти, расширить их», — рассказывает основатель Natura Siberica Андрей Трубников.

Мероприятие пройдет при поддержке венчурного фонда Typhoon Digital Development.

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