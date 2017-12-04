В Москве пройдет международная конференция для инвесторов

В Москве 14 декабря на площадке ФРИИ Сити Холл пройдет конференция для инвесторов «Большой куш». Организатором мероприятия выступит краудинвестинговая площадка StartTrack.

Мероприятие будет посвящено макроэкономическим трендам, инвестиционным приоритетам венчурных и Private Equity фондов, а также новым видам инвестиций — валютным p2p-займам и инвестициям в криптовалютную индустрию.

Ключевым моментом конференции станет сессия, посвященная макроэкономике, где выступят Андрей Мовчан, российский экономист, финансист, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги, Наталья Орлова, главный экономист АО «Альфа-Банк», Олег Вьюгин, председатель совета директоров МДМ Банка и бывший первый заместитель министра финансов России. Эксперты расскажут о макроэкономических трендах — основных явлениях и событиях, которые окажут наибольшее влияние на динамику финансового, фондового и товарного рынков в 2018 году.

В дискуссии об инвестициях в американские и британские p2p-займы, а также других валютных инвестиционных инструментах примут участие Евгений Коган, президент инвестиционной компании «Московские партнеры», Денис Аношин, директор по структурным продуктам Альфа Банка, Иван Жизневский, сооснователь британской p2p-площадки Relendex, Сергей Сосульников, партнер Target Asset Management, Алессандро Салаконе, глава Центра инноваций и стартапов по торговому обмену при посольстве Италии.

В рамках конференции пройдет дискуссия об инвестиционно-привлекательных сферах российского малого и среднего бизнеса. О собственном опыте и новых возможностях рынка расскажет Константин Шабалин, CEO StartTrack, Антон Говор, управляющий директор по стратегии Московской биржи, Вадим Бочкарев, партнер Da Vinci Capital, и другие. Также в рамках конференции пройдет обсуждение приоритетных направлений для венчурных инвестиций. В сессии примут участие топ-менеджеры и партнеры венчурных фондов Maxfield Capital, Runa Capital, ФРИИ, RB Partners, а также Виталий Полехин, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов.

«Тем инвесторам, кто хочет не полагаться на волю волн ликвидности, в 2018 году следует еще тщательнее, чем раньше, искать инвестиции, которые малодоступны или плохо заметны (понимаемы) для main street; антихрупки (если цитировать Талеба), то есть выдержать кризис ликвидности на рынках, если он возникнет; толерируют рост ставок, который однозначно продолжится; приносят доход (поскольку ставки все же будут расти). Я предпочитаю в текущем периоде в качестве консервативных инвестиций портфель глобальных коротких корпоративных долгов тщательно подобранных эмитентов, которые либо новы для рынка, либо слишком малы, чтобы рынок их "любил", в сочетании с портфелем прямых кредитов проверенным заемщикам», — отметил Андрей Мовчан.

В заключении конференции пройдет обсуждение рисков и доходности инвестиций в майнинг и криптовалюты, питч-сессия итальянских стартапов и нетворкинг для гостей и спикеров мероприятия. Партнерами события выступят венчурный фонд Typhoon Digital Development и Московская школа управления «Сколково».