ЦБ и Минэкономразвития собрались по-разному регулировать краудфандинг

Центробанк России и Минэкономразвития представили собственные законопроекты «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», сообщает газета «Коммерсантъ».

Как отмечают СМИ, законы принципиально различаются в вопросе ограничения сумм инвестиций для неквалифицированных инвесторов.

ЦБ полагает, что один неквалифицированный инвестор может в течение года инвестировать не более 500 тысяч рублей, из которых не более 50 тысяч в год в один проект. Минэкономразвития считает, что таким гражданам стоит ограничить вложения суммой 1,4 миллиона рублей в течение одного года.

По мнению генерального директора краудинвестинговой площадки StartTrack Константина Шабалина, чрезмерное ограничение сумм инвестиций может отрицательно сказаться на развитии рынка.

«Работа экспертов Центробанка и Минэка привела к созданию достаточно сбалансированного для первой редакции закона. Но, по нашему опыту, инвесторы инвестируют в среднем около 500 тысяч рублей в одну компанию и более 2 миллионов рублей в несколько компаний в течение одного года. Эти цифры отражают реальные интересы инвесторов. Мы считаем, что необходимо сохранить для них возможность инвестировать в пределах этих сумм», — пояснил Шабалин.

В Центробанке впервые заявили о необходимости регулирования краудинвестинга и краудфандинга в 2015 году. Регулятор отмечал, что специальное законодательство необходимо для повышения прозрачности рынка и оперативного реагирования на недобросовестные практики.

Будущий закон будет регулировать деятельность в сферах Р2Р (взаимное кредитование физлиц), P2B (краудинвестинг и краудлендинг) и ICO (размещение токенов). Планируется, что закон о краудфандинге будет принят до конца 2018 года.

