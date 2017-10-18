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Лидеры российского краудфандинга и краудинвестинга объединились

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Краудфандинговая платформа Planeta.ru и краудинвестинговая площадка StartTrack объединились, чтобы выработать механизм поточного привлечения финансирования для стартапов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

CEO площадок подписали соглашение о совместном продвижении услуг по привлечению частных инвестиций. Компании планируют предлагать собственным клиентам услуги партнера. Например, при получении от стартапа заявки на создание проекта или инвестирование модераторы площадок будут оценивать бизнес и его финансовые потребности и определять, что ему больше подходит — краудфандинг или краудинвестинг. Возможен и вариант, когда сначала компания проходит стадию краудфандинга на Planeta.ru, а далее ищет инвестиции уже на StartTrack.

Отрасль коллективного финансирования делится на несколько сегментов по способу привлечения средств: классический reward-краудфандинг (сбор средств в обмен на вознаграждения как на Planeta.ru) и краудинвестинг (финансирование с помощью продажи долей и акций или по договору займа).

«Инвесторы следят за краудфандинговыми кампаниями, особенно в IT-секторе. Для инвесторов краудфандинг — это проверка привлекательности и окупаемости идеи (если речь идет о бизнес-проекте). Вложиться в проект можно уже после завершения крауд-кампании. Краудфандинг помогает инвестору и проекту найти друг друга — например, на Planeta.ru так случилось с разработчиками Animo, умной кормушки для животных, режиссером Виктором Гинзбургом, предпринимателями из фермерского кооператива LavkaLavka», — объяснил генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Федор Мурачковский.

По его словам, многие авторы проектов, начинавшие бизнес с краудфандинга на площадке, выросли в действующие компании и теперь привлекают деньги для дальнейшего развития. StartTrack, в свою очередь, сможет обеспечить лучшим компаниям практически неограниченный объем инвестиций в виде частных займов, продажи акций или долей, а также обеспечит другие ресурсы для роста — стратегию развития, финансовую модель, сотрудников и пиар.

«Банки снижают портфель кредитования малого и среднего бизнеса, а самые маленькие компании и стартапы и вовсе могут рассчитывать только на крайне ограниченное число фондов и грантов. Поэтому предприниматели обращаются за народными инвестициями. Идеологической разницы между краудфандингом и краудинвестингом нет, мы просто работаем с компаниями на разных этапах развития — то есть, через год после краудфандинга на Planeta.ru проект вполне может вырасти и обратиться в StartTrack», — отметил генеральный директор StartTrack Константин Шабалин.

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