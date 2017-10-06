Telegram-банк с искусственным интеллектом привлек 66 миллионов рублей

Первый в мире «банк в Telegram» TalkBank.io привлек seed-инвестиции в размере 66 миллионов рублей по оценке компании 350 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Частные инвесторы площадки StartTrack вложили в компанию 21 миллион рублей, оставшаяся часть суммы поступила от ФРИИ и пула частных инвесторов.

«Уже на стадии анализа мы предположили, что у инвесторов будет интерес к финтех-проекту с международным потенциалом. Так и получилось. Раунд закрыли настолько быстро, что многие просто не успели принять участие. Несколько потенциальных инвесторов уже ждут успешного развития проекта и возможности поддержать его в новом раунде финансирования. Желающие появляются до сих пор», — пояснил инвестиционный директор краудинвестинговой площадки StartTrack Сергей Четвериков.

По оценкам компании, российский рынок решения составляет 16 миллиардов рублей, мировой рынок — более 200 миллиардов долларов. Команда планирует его расширить за счет интеграции с другими платформами, выхода на рынки Европы и Юго-Восточной Азии и продаж white-label решения банкам в России и за рубежом.

Продукт стартапа — чат-бот на базе AI и карты с удаленной идентификацией и высоким кэшбэком на все покупки. Вместо мобильных приложений и интернет-банкинга, все управление деньгами, включая активацию, блокировку и разблокировку карт, а также бесплатные переводы, осуществляется в TalkBank через чат-ботов, интеллектуальных роботов-помощников, в популярных мессенджерах. Стартап использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, на их основе сервис распознает письменную речь пользователей и прогнозирует расходы.

«Клиенты должны получать выгоду от своего банка и заслуживают честные, удобные банковские услуги, без комиссий и звонков в колл-центр. Для этого мы с командой TalkBank создали робот-банк. Поддержка инвесторов даст нам возможность предложить услуги широким слоям населения в России и за рубежом. Полученные инвестиции мы направим на привлечение новых клиентов, развитие технологической платформы для банков и партнеров, а также запуск пилотов с банками за рубежом», — рассказал основатель TalkBank.io Михаил Попов.

Стартап планирует развивать свою технологию искусственного интеллекта, которая включит в себя рекомендательные консьерж-сервисы. Собственная разработка компании — система предиктивного анализа финансовых данных сможет предлагать клиенту кастомизированные товары, сервисы и услуги.